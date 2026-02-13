19-jarige Groninger veroordeeld tot drie jaar cel voor gewelddadige poging tot verkrachting in trein

Groningen – Een 19-jarige man uit Groningen is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor een gewelddadige poging tot verkrachting in een trein van Groningen naar Assen in augustus vorig jaar.

De rechtbank legde hem een celstraf op van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast moet hij zich laten behandelen in een forensische kliniek en blijft hij langdurig onder toezicht staan. Ook is hij veroordeeld tot het betalen van bijna 2.500 euro schadevergoeding aan het slachtoffer en aan een medewerker van de NS.

In de vroege ochtend van 2 augustus gooide de man van achteren een jas over het hoofd van de vrouw. Vervolgens greep hij haar vast, betastte haar en trok een deel van haar kleding uit. Toen de vrouw zich hevig verzette, gebruikte hij geweld. Uiteindelijk wist zij te ontsnappen en twee conducteurs te waarschuwen. De NS-medewerkers herkenden de man aan de hand van haar signalement, toen hij met een bloedneus uit het toilet van de trein kwam. Toen zij hem aanspraken, bedreigde en sloeg hij hen.

De verdachte verklaarde zelf dat er ruzie was ontstaan over een telefoon, waarna een vechtpartij volgde. De rechtbank hechtte echter geen geloof aan die lezing. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de man lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en verminderd toerekeningsvatbaar is. Desondanks rekent de rechtbank hem de feiten zwaar aan. Daarom kreeg hij twee jaar onvoorwaardelijke celstraf, waarna hij verplicht moet deelnemen aan een behandeling.

