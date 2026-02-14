Drugsgebruik leidt tot vernielingen in Winschoten

Winschoten – Vrijdagmiddag ontving de politie en melding van een persoon die overlast veroorzaakte in Winschoten. Ter plaatse bleek de persoon een zorgcentrum te zijn binnengelopen. Daarbij zou hij flink onder het bloed zitten.

Dankzij het kordate optreden van het personeel van het verzorgingstehuis kon de persoon worden opgesloten in een afgesloten ruimte, waarmee de veiligheid van de bewoners werd gewaarborgd. Tijdens deze situatie verloor de man volledig zijn controle en veroorzaakte aanzienlijke vernielingen in het verzorgingstehuis.

De verdachte was behoorlijk onder invloed van drugs, wat contact maken bemoeilijkte. Omdat er een dreigende situatie ontstond, konden wij niet veilig de ruimte betreden om de verdachte aan te houden. Daarom kregen wij ondersteuning van @politiehonden_noordnederland en waren de @politie_onderhandelaars inmiddels ook onderweg.

Toen het veilig genoeg was, zijn wij de ruimte binnengegaan en hebben de verdachte overmeesterd en aangehouden. Daarbij raakten meerdere collega’s besmeurd met bloed van de verdachte (zie foto). De man is door hun met spoed overgebracht naar het cellencomplex in Groningen, waar collega’s van @politie_arrestantentaken_nn hem hebben ingesloten.

De verdachte is aangehouden voor vernieling. Het Verdachten Afhandel Team (VAT) zal de zaak verder onderzoeken en de verdachte gaan verhoren. Het OM en de Rechtbank noordnederland zullen zich vervolgens over het vervolg gaan buigen.

Mogelijk hebben mensen iets meegekregen van deze situatie en zijn zij daarvan geschrokken. Mocht u hierover willen praten dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101.

Foto's