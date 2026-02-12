Overleden persoon op straat aangetroffen in Appingedam

Appingedam – Bij De Paasweide in Appingedam is donderdagochtend op straat een overleden persoon aangetroffen.
De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de oorzaak van het overlijden. Dat meldt de politie via X.
Foto's
Aan De Paasweide in #Appingedam is op straat een overleden persoon aangetroffen. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de oorzaak van het overlijden.— Politie Groningen (@POL_Groningen) February 12, 2026