Overleden persoon op straat aangetroffen in Appingedam

12 februari 2026, 10:13
Appingedam  – Bij De Paasweide in Appingedam is donderdagochtend op straat een overleden persoon aangetroffen.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de oorzaak van het overlijden. Dat  meldt de politie  via X.

