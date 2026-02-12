34-jarige verdachte van autobranden in Stadskanaal langer vast

Stadskanaal – Een 34-jarige inwoner van Stadskanaal blijft veertien dagen langer vastzitten voor zijn mogelijke betrokkenheid bij meerdere autobranden in zijn woonplaats. Hij werd eerder deze week aangehouden.

In 2024 en 2025 zijn er meerdere branden in Stadskanaal gesticht. Dat leidde destijds tot grote onrust in de omgeving. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten nog niet te kunnen zeggen bij hoeveel branden de verdachte mogelijk is betrokken. ‘Het onderzoek is nog in volle gang’, zo staat in een verklaring. Dat meldt RTVNoord.nl

