Getuigen gezocht van brandstichting in Roden

Roden – Op zondag 8 februari 2026 tussen 07.15 en 07.30 uur is er een auto in brand gestoken aan de Statenlaan in Roden. De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord.

Mogelijk zijn er getuigen van dit voorval geweest. Heb je de brandstichting zien of horen gebeuren en kun je ons meer vertellen? Of heb je beeld- en/of geluidsmateriaal? Neem dan contact met de politie! Dat kan via telefoonnummer 0900-8844.

Je kunt je informatie natuurlijk ook anoniem delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Vermeld daarbij het registratienummer PL0100-2026033932.

