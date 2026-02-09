Twee auto’s beschadigd bij kop-staartbotsing

Veendam – Maandagavond heeft zich in Veendam een kop-staartbotsing voorgedaan op de Sorghvlietlaan, ter hoogte van de afslag naar de Eems, vlak voor een zebrapad.

Beide voertuigen raakten daarbij flink beschadigd. Het wegdek lag bezaaid met glas en brokstukken. De bestuurders zijn ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht; vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.

Het gedeelte van de Sorghvlietlaan tussen de Eems en de Dollard was enige tijd afgesloten voor doorgaand verkeer.

