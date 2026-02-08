Auto belandt op de kop bij afrit N46 richting Zuidwolde

Groningen – Op de afrit van de N46 vanaf de Ringweg Oost richting Zuidwolde heeft zondagavond een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een auto raakte van de weg en belandde op de kop naast de afrit.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De bestuurder kon het voertuig zelfstandig verlaten. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Vanwege het incident is de afrit tijdelijk afgesloten voor verkeer. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Bergingswerkzaamheden zijn gestart om het voertuig te verwijderen. Verkeer wordt omgeleid.

Foto's