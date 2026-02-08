Uitslaande woningbrand in Ter Apel (update)

Ter Apel – In Ter Apel is zondagavond brand uitgebroken in de schoorsteen van een woning aan de Munnekemoer Oost. De brand was al snel uitslaand en uitgebreid, waardoor de brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand.

Vanwege de ernst van de situatie is extra materieel opgeroepen. Een tweede blusvoertuig uit Rütenbrock(Duitsland) en een hoogwerker kwamen ter plaatse.

Over eventuele gewonden of de omvang van de schade is op dit moment nog niets bekend. Omwonenden wordt geadviseerd afstand te houden en hulpdiensten de ruimte te geven. VR meldt.

Update: Ze hebben de brand onder controle. De bovenverdieping van de woning is bij de brand zwaar beschadigd. Bij de brand is gelukkig niemand gewond geraakt. Stichting Salvage zal de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade.

