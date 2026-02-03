2,5 jaar cel voor poging tot doodslag en mishandeling agenten op N33

GRONINGEN (ADP) – Voor poging tot doodslag, mishandelingen, bedreiging van agenten op de N33 en buurtgenoten is een 25-jarige man uit Musselkanaal veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een jaar hiervan is voorwaardelijk.

De man stond vorig jaar op 1 februari met een lege autotank aan de kant van de N33 bij Veendam. Agenten die hem kwamen helpen kregen de volle laag. De man en zijn drie vrienden liepen namelijk zonder een veiligheidshesje in het donker en in de mist langs de rijksweg. Een levensgevaarlijke situatie waar de politie op afkwam.

Rakelings

De verdachte en zijn vrienden weigerden achter de vangrail te gaan staan. Dat ontaarde in een flinke onderlinge ruzie. Een agente werd daarbij de Rijksweg opgeduwd, terwijl een vrachtwagen rakelings langs haar scheerde. Andere agenten kregen een kopstoot of een vuistslag. Met veel moeite werd de man een politiebusje ingeduwd.

Asociaal

De man kreeg de straf ook voor het mishandelen van twee buurtbewoners. Die waagden hem te wijzen op asociaal rijgedrag in de woonwijk. Verschillende verkeersdelicten zoals het rijden zonder rijbewijs, weigeren van een blaastest, joyriding en bedreiging maken zijn lijst met strafzaken compleet.

Zeer gevaarlijk

De rechter tilt met name zwaar aan het geweld tegen vijf agenten op de N33. Hij heeft deze ambtenaren in een zeer gevaarlijke situatie gebracht, terwijl zij hun werk op een veilige manier moesten kunnen doen. Zonder te worden geconfronteerd met verbaal en fysiek agressieve personen die hen angst aanjagen, beledigen of mishandelen.

Enkelband

In zijn razernij heeft hij de agenten meermalen uitgescholden en met de dood bedreigd. Het wordt zorgelijk genoemd dat de verdachte, in combinatie met zijn licht verstandelijke beperking, zo gewelddadig kan worden tegen autoriteiten. De man draagt op dit moment een alcoholenkelband en wordt therapeutisch behandeld. De verdachte zegt nu goed met hem te gaan.

De rechter heeft meer rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte dan het Openbaar Ministerie (OM). Er was 3,5 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De Kanaalster moet zich laten behandelen en hem is een alcohol- en drugsverbod opgelegd. Hem is ook een rijontzegging van een jaar opgelegd.

Foto's