Grof geweld in Gelkingestraat: man uit Hoogezand krijgt 18 maanden cel, medeverdachte taakstraf

Groningen – Een 32-jarige man uit Hoogezand is dinsdag veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf voor de zware mishandeling van twee mannen in de Gelkingestraat. Zijn 20-jarige medeverdachte uit Assen kreeg een taakstraf van 100 uur. Beide mannen moeten daarnaast duizenden euro’s aan schadevergoeding betalen.

Het geweld vond plaats op 12 oktober vorig jaar, nadat een van de slachtoffers volgens de verdachten de vriendin van een van hen seksueel had benaderd. De slachtoffers werden geslagen en geschopt, ook toen een van hen al op de grond lag. Beiden moesten in het ziekenhuis worden behandeld.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder hogere celstraffen, maar de rechtbank oordeelde dat de 32-jarige verdachte de grootste rol speelde. De jongere verdachte werd vrijgesproken van zware mishandeling en poging tot doodslag en alleen veroordeeld voor openlijke geweldpleging.

