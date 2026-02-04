Code Rood: Afspraken en behandelingen Ommelander Ziekenhuis gaan niet door

Ommelander Ziekenhuis – Vanwege ijzel heeft het KNMI op woensdag 4 februari code rood afgegeven voor het noorden van Nederland tot 10.00 uur. Daarom gaan alle ochtendafspraken op de locaties van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda, Delfzijl, Winschoten en Groningen niet door.

Patiënten met een afspraak worden door het ziekenhuis benaderd voor een nieuwe datum. Het is niet nodig om zelf te bellen.

De spoedeisende hulp blijft open. Voor spoedzorg kunnen patiënten contact opnemen met DokNoord Huisartsenspoedpost. Bij levensbedreigende situaties belt u 112.

Huisartsen kunnen het ziekenhuis bereiken via 088 – 566 2000. Voor actuele informatie wordt geadviseerd de website van het ziekenhuis en het KNMI te volgen.

