Trigion Beveiliging is ook deelnemer 112GroningenDag op 13 juni

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Ongeveer 51 instanties zijn die dag aanwezig.

Trigion is ook aanwezig voor de tweede keer.

Werken bij Trigion: samen zorgen we voor veiligheid

Bij Trigion draait alles om veiligheid, vertrouwen en mensen. Als één van de grootste beveiligingsorganisaties van Nederland zorgt Trigion elke dag voor een veilige en prettige omgeving bij bedrijven, overheden, zorginstellingen en evenementen. Dat doen we met professionele beveiligingsdiensten zoals objectbeveiliging, receptie- en hospitality diensten, mobiele surveillance en slimme maatwerkoplossingen.

Trigion is altijd op zoek naar gemotiveerde collega’s. Of je nu aan de slag wilt als beveiliger, receptionist(e), mobiel surveillant, centralist of teamleider bij Trigion krijg je de ruimte om te groeien. Met goede opleidingen, duidelijke doorgroeimogelijkheden en persoonlijke begeleiding investeren we in jouw toekomst.

Wat Trigion onderscheidt? Aandacht voor mensen. Je werkt in een hecht team, wordt serieus genomen en kunt rekenen op vertrouwen en waardering. Samen staan we sterk, nemen we verantwoordelijkheid en maken we elke dag het verschil.

Kies voor zekerheid. Kies voor ontwikkeling. Kies voor Trigion.

Zien wij u dan bij onze stand in de Borgmanhal vlak bij de ingang?

Terugblik editie 4:

Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn vanaf nu al te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni.

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Zie ook , deze Politie Porsche 911 uit 1973 komt ook

Foto's