Omvangrijke sextortionzaak gaat dinsdag van start

Groningen – In de rechtbank in Groningen start dinsdag de rechtszaak tegen Mark S. uit Borculo. De 32-jarige man wordt verdacht van grootschalige sextortion en verkrachting. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een van de omvangrijkste sextortionzaken die ooit in Nederland zijn behandeld.

Het OM stelt dat S. tussen 2011 en 2024 tientallen meisjes en vrouwen heeft afgeperst. Hij deed zich online voor als iemand anders en benaderde slachtoffers via sociale media om hen te bewegen naaktbeelden te sturen. Vervolgens dreigde hij die beelden openbaar te maken, tenzij zij nieuwe foto’s maakten of andere opdrachten uitvoerden.

Daarbij zou hij een puntensysteem hebben gehanteerd: slachtoffers konden punten verdienen om verspreiding van de beelden te voorkomen. De eisen namen gaandeweg toe en gingen uiteindelijk ook gepaard met dreigementen om seks met hem te hebben. In meerdere gevallen is dat daadwerkelijk gebeurd. Justitie kwalificeert dit als verkrachting zegt Oogtv.nl.

De circa twintig slachtoffers zijn afkomstig uit onder meer Borculo, Winterswijk, Haaften, Rotterdam, Amstelveen en Groningen. De zaak kwam aan het rollen nadat een vrouw uit Groningen aangifte deed. Zij werd afgeperst met intieme beelden.

