Drugs en meer aangetroffen na inval in Groningen

Groningen – Op grond van meerdere anonieme meldingen over een adres in het noordelijke gedeelte van onze wijk heeft de politie woensdagmiddag een mooie actie gedraaid en een mooi resultaat geboekt. De tipgevers gaven aan dat er vermoedelijk gedeald werd vanuit de betreffende woning.

Politieagenten in burgerkleding liepen vlak bij de woning toen de bewoner naar buiten kwam. Hij sprak de agenten aan en vroeg wat ze kwamen doen. De betreffende man had kennelijk door dat het politieagenten waren. Op datzelfde moment is vermoedelijk nog een tweede persoon uit de woning gekomen.

De agenten zagen namelijk een man op de galerij van de bovenste etage van de flat hardlopen. Op de bovenste verdieping troffen zij de betreffende persoon niet meer aan.

Wel zagen zij twee tassen vol met sloffen sigaretten op de grond staan. Hierop werd door de agenten doorgepakt. Zij gingen met een machtiging tot binnentreden de woning binnen. In de woning werd op een tafel drugs aangetroffen. Ook lagen in het pand diverse verpakkingsmaterialen voor verdovende middelen. Ook werden in de woning diverse sloffen sigaretten gevonden. Aan de bewoner werd vervolgens de uitlevering gevorderd van de aanwezige verdovende middelen.

Hij gaf een zakje met een kleine hoeveelheid softdrugs. De woning werd doorzocht, waarna diverse stoffen (drugs) werden aangetroffen. Verder werd een kleine hoeveelheid geld gevonden. Alle goederen werden in beslag genomen. De bewoner, een 31-jarige man, werd aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De douane is ingeschakeld om een onderzoek te doen naar de aangetroffen sloffen sigaretten. De verdachte wordt gehoord over deze zaak. Het onderzoek is nog in volle gang.

