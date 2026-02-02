OM eist celstraf tegen man uit Stad (29) voor ontvoering

Groningen – Een 29-jarige man uit Groningen nam afgelopen zomer zijn twee jonge kinderen van 3 en 5 jaar mee naar Syrië zonder toestemming van hun moeder. Volgens RTV Noord heeft het Openbaar Ministerie daarom een gevangenisstraf van twee jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk meldt RTV Noord maandag.

De man kwam als minderjarige naar Nederland en trouwde later met een Nederlandse vrouw, met wie hij bijna tien jaar samen was voordat het huwelijk strandde. In juli vorig jaar kreeg hij toestemming om met de kinderen op vakantie naar Griekenland te gaan. In plaats daarvan reisde hij door naar Turkije en vervolgens naar Syrië. Daar vertelde hij de kinderen dat zij een ‘nieuwe moeder’ zouden krijgen, tenzij hun echte moeder opnieuw met hem zou trouwen, een derde kind zou krijgen en haar woning zou verkopen.

moeder schakelde daarop de politie in en deed alsof zij aan de eisen van haar ex-partner wilde voldoen. In augustus vorig jaar keerde de man met de kinderen terug naar Europa en landde op het vliegveld van Düsseldorf, waar hij direct werd aangehouden. De man verklaarde later dat hij niet van plan was de kinderen te ontvoeren, maar hen slechts wilde voorstellen aan zijn familie. Meer en bron RTV Noord. De uitspraak in de zaak volgt over twee weken.

Foto's