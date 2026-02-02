Aantal boetes voor rijden onder invloed in Groningen verdubbeld

Groningen – Het aantal boetes voor rijden onder invloed in Groningen is in tien jaar tijd sterk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van verzekerings vergelijker Independer, gebaseerd op cijfers van de politie. De gemeente Groningen voert opnieuw de lijst aan als plek waar de meeste beschonken en benevelde bestuurders worden betrapt.

In 2025 kregen in de provincie Groningen 1.538 automobilisten een boete voor rijden onder invloed. Dat is een stijging van 108,1 procent ten opzichte van 2016, toen het om 739 boetes ging. Gemiddeld werden er in 2025 dagelijks 131 boetes uitgeschreven. Dat zijn er vijftien meer per dag dan in 2024 en zestig meer dan negen jaar geleden.

De meeste bekeuringen werden uitgedeeld in de gemeente Groningen, met 552 boetes. Daarna volgen Oldambt en Stadskanaal. Ook relatief gezien scoort Groningen hoog: het aantal boetes per kilometer weg ligt boven het landelijk gemiddelde.

Foto's