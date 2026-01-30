Sanitaire voorzieningen huren voor een evenement? Zo bereid je je voor

Je organiseert een festival, braderie, sporttoernooi of ander evenement in Groningen. Catering geregeld, programma staat, locatie geboekt. Maar heb je ook nagedacht over sanitaire voorzieningen?

Het lijkt misschien een detail, maar bezoekers verwachten schone toiletten en een goede wasgelegenheid. Bovendien ben je als organisator verplicht om voldoende faciliteiten te regelen. In deze blog lees je hoe je je het beste kunt voorbereiden.

Waarom sanitaire voorzieningen niet mogen ontbreken

Goede sanitaire faciliteiten maken het verschil tussen een geslaagd evenement en ontevreden bezoekers. Niemand wil in de rij staan voor een vies toilet. Zeker niet bij evenementen die meerdere uren duren. Voor organisatoren in Groningen en omgeving zijn er verschillende manieren om dit aan te pakken.

Platforms zoals kbunits.nl bieden diverse types units aan, van eenvoudige toiletunits tot complete sanitaire voorzieningen met douches en wastafels. Denk vooraf goed na over wat je bezoekers nodig hebben. Een kinderfeestje vraagt om andere faciliteiten dan een meerdaags muziekfestival. Houd ook rekening met de locatie: is er stromend water beschikbaar? En waar kunnen de units het beste staan voor optimale toegankelijkheid?

Bepaal het aantal benodigde voorzieningen

Het aantal sanitaire voorzieningen hangt af van het verwachte bezoekersaantal en de duur van het evenement. Als vuistregel geldt: minimaal één toilet per 75 bezoekers bij evenementen tot vier uur. Duurt je evenement langer, dan is één toilet per 50 bezoekers verstandiger. Bij evenementen met alcohol of veel drinken reken je zelfs op één toilet per 35 tot 40 personen. Vergeet ook de urinoirs niet: die kunnen de doorstroming bij lange rijen flink versnellen. Voor evenementen met overnachting, zoals festivals of sportkampen, zijn ook douches noodzakelijk. Reken dan minimaal één douche per 100 deelnemers.

Kies de juiste type unit voor jouw evenement

Niet elke unit is geschikt voor elk evenement. Voor korte evenementen zoals een braderie volstaan vaak losse toiletunits. Organiseer je een sportevenement met douches? Dan is een sanitair unit op maat geschikter, met zowel toiletten als douchecabines. Voor evenementen met een hogere standaard, zoals bruiloften of zakelijke bijeenkomsten, zijn er luxere varianten met wasbakken en een spiegel. Let bij je keuze op praktische zaken: heeft de unit verlichting? Is er ventilatie? En hoe wordt de unit schoon gehouden tijdens het evenement? Bij meerdaagse evenementen is dagelijkse reiniging noodzakelijk.

Praktische zaken: plaatsing en aansluiting

De locatie van je sanitaire units vraagt om een goede planning. Plaats ze niet te ver van het evenemententerrein, maar ook niet direct naast de hoofdactiviteit. Houd rekening met toegankelijkheid voor mindervaliden en zorg voor voldoende verlichting als je evenement tot in de avond duurt. Voor de meeste units heb je een water- en stroomaansluiting nodig, plus een rioolkoppeling. Sommige units werken op zonne-energie, wat handig is bij locaties zonder stroomvoorziening. De plaatsing zelf gaat vaak snel: water en stroom aansluiten, riool koppelen en klaar. Vraag bij je leverancier naar de exacte levertijd en of zij de plaatsing verzorgen.

Vergeet de schoonmaak niet

Hygiëne is cruciaal bij elk evenement. Maak vooraf afspraken over de schoonmaak en onderhoud van de units. Bij korte evenementen tot vier uur volstaat vaak een voorafgaande schoonmaakbeurt. Duurt je evenement langer, dan is tussentijds onderhoud nodig. Denk aan het bijvullen van toiletpapier, zeep en handdoekjes, maar ook aan het legen van afvalbakken. Voor meerdaagse evenementen is dagelijks grondige reiniging verplicht. Spreek duidelijk af wie hier verantwoordelijk voor is: jij als organisator of de verhuurder. Controleer ook of er voldoende voorraad is van benodigdheden zoals toiletpapier en zeep.

Met de juiste voorbereiding regel je sanitaire voorzieningen probleemloos voor je evenement in Groningen. Begin op tijd met plannen, bereken goed hoeveel units je nodig hebt en kies het type dat past bij je evenement. Zo zorg je dat je bezoekers zich kunnen richten op wat echt telt: genieten van jouw organisatie.

