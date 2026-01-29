Overkapping vat vlam in Midwolda

Midwolda – Aan de Hoofdweg in Midwolda stond donderdagavond een overkapping in brand. Het vuur is overgeslagen naar een aangrenzende schuur. Vanwege de omvang van de brand is opgeschaald naar middelbrand. Een extra blusvoertuig en een hoogwerker zijn onderweg naar de locatie.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden die hier hinder van ondervinden, krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.

De brandweer was snel onder controle. Er werd geventileerd.

