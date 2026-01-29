Groningen, Politie, Rijkswaterstaat

Gladheid: Code Geel en ongevallen in de ochtendspits

29 januari 2026, 10:37
Redactie 112Groningen

Regio – Op de N366 bij Alteveer is donderdagochtend rond 09:00 uur een auto van de weg geraakt en tegen een vangrail gebotst.

Een bestuurder van een bestelbus kon het voertuig niet meer ontwijken en kwam in botsing met de auto. Ook in Hoogezand was een ongeval bij de Kerkstraat.

Code Geel

Het KNMI heeft voor onze provincie code geel afgegeven. Met name op binnenwegen kan sprake zijn van plaatselijke gladheid door sneeuwresten en lichte sneeuwval. De waarschuwing geldt tot vrijdagmiddag 12:00 uur.

