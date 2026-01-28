Getuigen gezocht van mishandeling Oosterstraat

Groningen – Op zondag 28 december 2025 heeft er omstreeks 03:30 uur een mishandeling plaatsgevonden in de Oosterstraat ter hoogte van perceel nummer 13a. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

Ze komen graag in contact met personen die, getuige zijn geweest van het incident of mogelijk iets hebben gezien of gehoord.

Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, onder vermelding van zaaknummer 2025351444. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

