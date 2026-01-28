Woningbrand Hoofdstraat in Tolbert, 1 gewonde

Tolbert – Aan de Hoofdstraat in Tolbert is woensdag de brandweer uitgerukt na een melding van een woningbrand. In de kelder van de woning is brand ontstaan in een cv-ketel. Een bewoner heeft nog geprobeerd het vuur te blussen, maar dit was zonder succes.

Door de brand is in de gehele woning rookschade ontstaan. Daarnaast zijn meerdere waterleidingen gesprongen. De brandweer heeft het vuur geblust en de woning geventileerd.

Een bewoner heeft rook ingeademd en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. In de woning is nog koolmonoxide (CO) gemeten; de brandweer doet hier verder onderzoek naar. De woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar.

