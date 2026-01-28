Politie stelt alles in het werk om potloodventer Helpman te traceren

Groningen – De politie stelt alles in het werk om de potloodventer te traceren die al maandenlang actief is in en rond Park Groenestein in de wijk Helpman. Dat liet burgemeester Roelien Kamminga (VVD) woensdag weten na vragen van het CDA schrijft Sebastiaan Scheffer van Oogtv woensdag.

De aanwezigheid van de man, die zich herhaaldelijk toont nabij basisscholen, zorgt voor grote onrust bij ouders en buurtbewoners. Het CDA had het onderwerp op de agenda gezet nadat onlangs opnieuw een incident plaatsvond tijdens de schoolpauze bij de Haydnschool.

“Liever besteed je aan dit soort onderwerpen geen extra aandacht, maar de situatie houdt nu al maanden aan”, aldus CDA-raadslid Jalt de Haan. Hij pleit voor extra inzet van handhavers (boa’s) om het veiligheidsgevoel in de wijk te versterken. Operationele afweging Burgemeester Kamminga deelt de zorgen van de fractie volledig.

“Dit zorgt voor onrust in de omgeving en specifiek bij de mensen die hiermee geconfronteerd zijn. De politie zit bovenop de zaak en onderzoekt wie deze persoon is”, aldus de burgemeester. Hoewel de roep om meer boa’s begrijpelijk is, temperde Kamminga de verwachtingen: “We zitten niet ruim in het aantal handhavers.

We moeten daar een operationele afweging in maken.” Interventies in de openbare ruimte Naast extra toezicht kijkt de gemeente naar fysieke maatregelen in het park. “We onderzoeken welke interventies mogelijk zijn, zoals extra verlichting. Meer en bron Oogtv.nl.

