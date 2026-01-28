Groningen, Overig, Reportage, Rijkswaterstaat

Opnieuw winterse plaatjes in Groningen, deel jouw foto op onze Facebookpagina

28 januari 2026, 10:26
Redactie 112Groningen, en diverse fotografen

Regio – Groningen werd ook woensdagochtend wakker in een witte wereld. Het was koud, guur en plaatselijk glad. Veel mensen genieten zichtbaar van de sneeuw, maar de vraag blijft: is dit de laatste winterse periode van dit jaar?

Er ligt inmiddels een mooie laag sneeuw. Hoe lang die blijft liggen, is nog onzeker. Voor het verkeer zorgt de sneeuw wel voor extra oplettendheid, al is het aantal ongevallen tot nu toe beperkt gebleven. Heb jij mooie sneeuwfoto’s of indrukwekkende sneeuwduinen vastgelegd? Deel ze dan op onze Facebookpagina, klik hier.

Foto's
Geplaatst door 112Groningen.nl op Woensdag 28 januari 2026