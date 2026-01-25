Gladheid: Zaterdag was het ‘Extreem druk’ bij spoeddienst DokNoord (Video)

Groningen – Door de gladheid in de provincie was het zaterdag bijzonder druk bij de huisartsenspoeddienst. Mensen moesten daardoor rekening houden met langere wachttijden voordat zij geholpen konden worden.

Een woordvoerder van huisartsenorganisatie DokNoord benadrukt dat mensen die de spoeddienst nodig denken te hebben, niet zonder overleg naar een spoedpost moeten gaan. “Bel altijd eerst,” luidt de oproep. Video gladheid hier.

“In het weekend is het standaard druk, maar deze zaterdag lag de drukte duidelijk hoger dan normaal,” aldus de woordvoerder. Tijdens een reguliere weekenddienst nemen dagelijks ongeveer 800 tot 1.000 mensen contact op met de spoeddienst. Concrete cijfers over de drukte van deze zaterdag zijn nog niet bekend schrijft RTV Noord zaterdag. Zie X.

