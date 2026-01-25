Smogwaarschuwing door RIVM afgegeven

Regio – Het RIVM heeft een smogwaarschuwing afgegeven voor de provincie Groningen. Door een aanhoudende oostenwind is de hoeveelheid fijnstof in de lucht sterk toegenomen, waardoor de luchtkwaliteit momenteel varieert van “onvoldoende” tot “slecht”

Volgens het RIVM worden de verhoogde fijnstofconcentraties in de hele noordelijke helft van Nederland gemeten.

De huidige weersomstandigheden dragen bij aan het probleem: het rustige winterweer zorgt ervoor dat de vervuilde lucht blijft hangen en zich nauwelijks verspreidt.

Een hoge concentratie fijnstof kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en een verminderde longfunctie. Vooral mensen met longaandoeningen zoals astma of COPD, evenals mensen met hart- en vaatziekten, kunnen klachten krijgen. Het RIVM adviseert deze risicogroepen om zware lichamelijke inspanning in de buitenlucht te vermijden.

Foto's