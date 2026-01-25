Schoorsteenbrand Coehoornsingel: “Bewoners kregen een stookverbod”

Groningen – De melding kwam zaterdagavond rond 20.45 uur binnen. Uit voorzorg rukte de brandweer met twee tankautospuiten en een hoogwerker uit. “Bij een incident in de binnenstad sturen we standaard extra materieel vanwege de dichte bebouwing en de bijbehorende risico’s,” vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema.

“Bewoners sloegen alarm omdat er mogelijk iets mis was met hun open haard. Ter plaatse bleek de situatie gelukkig mee te vallen, waarna een deel van de voertuigen snel weer kon terugkeren naar de kazerne.”

Na een uitgebreide controle stelde de brandweer vast dat het schoorsteenkanaal vermoedelijk deels verstopt is. “De bewoners hebben daarom een officieel stookverbod gekregen. De open haard mag pas weer worden gebruikt nadat het kanaal is gereinigd door een erkende schoorsteenveger.” Vervolgd Oogtv.nl.

Foto's