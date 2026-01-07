Opnames Nieuw seizoen ‘Bureau’ Ewout Genemans inderdaad in Groningen (update)

Groningen – Groningen lijkt het toneel te worden van het nieuwe seizoen van de populaire Bureau-serie van programmamaker Ewout Genemans. In elk seizoen volgt Genemans een ander politiekorps in Nederland. Bleek na enig speurwerk op Instagram dinsdagmiddag.

Dinsdagmiddag plaatsten RTL en Genemans op sociale media een foto met de vraag: “In welke stad ben ik?” Op de afbeelding staat Genemans voor een wit gebouw met twee ramen. Het pand vertoont sterke gelijkenissen met de Gardepoort aan het Martinikerkhof in Groningen.

Sinds de start in 2019 zijn er zeven seizoenen van het reportageprogramma verschenen. Het eerste seizoen speelde zich af bij politiebureau Burgwallen in Amsterdam. Daarna volgde Genemans de politie in Eindhoven, Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Maastricht en Utrecht. In de serie wordt de politie van een stad gevolgd tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Update woensdag: Het wordt inderdaad Groningen, woensdag werd bekend gemaakt dat de opnames dit voorjaar starten, het is nog niet bekend wanneer het wordt uitgezonden.

Aanvulling politie

Samen met zijn cameraman zal Ewout in 2026 meerdere diensten meelopen met 12 agenten van de drie Groningse basisteams. Het programma, dat in 2026 te zien zal zijn op RTL 4 en Videoland, biedt een kijkje in het veelzijdige politiewerk in de stad Groningen én de omliggende dorpen.

Veelzijdigheid in gebied én problematiek

Groningen is een gebied met vele gezichten: van het bruisende uitgaansleven, de grote studentenpopulatie, drugscriminaliteit en andere stadse problematiek tot impactvolle incidenten, sociale cohesie en kleinschalige overlast in dorpen en uitgestrekte natuurgebieden. ‘De variatie in het gebied en het brede scala aan incidenten en problematiek maakt ons werk zowel complex als waardevol. Het betekent dat we snel moeten kunnen schakelen. De samenwerking tussen de drie basisteams in de stad is hierbij essentieel. Zij werken intensief samen, ondersteunen elkaar en willen deze gezamenlijke kracht ook aan de kijkers laten zien’, zegt districtschef Groningen Eren Balanan.

Verbondenheid met partners

Met Bureau Groningen willen we niet alleen een kijkje geven in het politiewerk, maar ook in onze samenwerking met andere organisaties. ‘Samen optrekken met gemeente, beveiligers, onderwijsinstellingen, sociaalpsychiatrische verpleegkundigen en de zorg in het algemeen is cruciaal’, zegt Balanan. ‘Het gaat bijna altijd om meer dan alleen het oplossen van een incident. Het gaat ook om het creëren van veiligheid op de lange termijn door samen te werken en de onderliggende oorzaken van problemen aan te pakken.’

Mens in het uniform

De afgelopen maanden hebben veel mensen de collega’s uit Bureau Utrecht gevolgd en gezien dat zij dagelijks te maken krijgen met impactvolle gebeurtenissen, die hen – soms ook letterlijk – raken. ‘Ook in Bureau Groningen willen we laten zien dat bij de politie mensen werken die dagelijks hun uiterste best doen om de veiligheid van anderen te beschermen’, zegt Balanan. ‘We willen de kijker laten zien dat achter elke agent een man of vrouw zit, die niet alleen handelt vanuit zijn of haar functie, maar ook vanuit passie, betrokkenheid en zorg voor de mensen om hen heen.’

