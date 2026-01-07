Qbuzz rijdt donderdagochtend toch pas op z’n vroegst om 9.00 uur

Groningen / Drenthe – Qbuzz heeft bij nader inzien besloten toch pas op z’n vroegst om 9.00 uur te gaan rijden, vertelt regiodirecteur Qbuzz Groningen Drenthe Laurence Hovenkamp. Morgenochtend houdt de directie een crisisoverleg, waarna wordt besloten welke buslijnen gaan rijden. Het is dan ook nog geen uitgemaakte zaak dat er om 9.00 uur weer bussen de weg op gaan.

Eerder liet Qbuzz weten dat donderdagochtend de reguliere dienstregeling weer zou worden opgestart, maar de directie heeft laten weten dat de zaken toch anders liggen. ‘Het is een veiligheidskwestie’, aldus Hovenkamp. Vandaag reden vanwege de sneeuwval de hele dag geen bussen van Qbuzz. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's