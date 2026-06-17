Dorkwerderbrug weer open voor scheepvaart en autoverkeer (Update)

Dorkwerd – De Dorkwerderbrug is sinds woensdagochtend 10.00 uur afgesloten voor al het scheepvaart- en autoverkeer. Voetgangers en fietsers konden vanochtend de brug wel gebruiken.

De afsluiting houdt verband met werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert aan de brug. De situatie ontstond nadat de brug gisteren na het openen scheef kwam te staan. Om mogelijke gevaarlijke situaties te voorkomen, besloot Rijkswaterstaat de brug direct af te sluiten.

Tijdens de stremming wordt gewerkt aan het herstellen en controleren van de brug. Naar verwachting blijft de afsluiting van kracht tot vanavond 18.00 uur. Automobilisten en schippers moeten tot die tijd rekening houden met vertraging en een alternatieve route kiezen. Fietsers en voetgangers kunnen de brug blijven passeren.

Update 17:15: De brug bij Dorkwerd is weer open voor alle verkeer. De brug is vandaag uitgebalanceerd en kan nu weer goed sluiten. De komende tijd gaat Rijkswaterstaat samen met de aannemer kijken of en hoe dit soort storingen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

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