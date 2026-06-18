Politie voert snelheidscontrole uit op Jipsingbourtangeweg Sellingen

Sellingen – De politie heeft woensdagmiddag 17 juni 2026 een snelheidscontrole uitgevoerd op de Jipsingbourtangeweg. Aanleiding waren meerdere meldingen uit de buurt over verkeer dat met hoge snelheid over de weg reed.

Tijdens de controle zijn twee bestuurders gecontroleerd die te hard reden. Tegen beide bestuurders is proces-verbaal opgemaakt. Zij reden respectievelijk 28 km/u en 29 km/u boven de toegestane snelheid.

Met de snelheidscontrole wil de politie bijdragen aan een veilige leefomgeving en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verbeteren. De politie blijft alert op verkeersgedrag en voert waar nodig gerichte controles uit.

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