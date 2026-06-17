Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.
Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.
Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.
Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.
Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.
En daarom steunen wij en de onderstaande ondernemers dit initiatief! Scan de QR code tussen de foto`s.
DMG Uitvaartzorg
Langeleegte 5D
9641 GN Veendam
06 144 84332
https://www.dmg-uitvaartzorg.nl/
DeskStore
Meint Veningastraat 86
9601 KH Hoogezand
0598-392913
CW Beveiliging
Holte 43
9591 VR Onstwedde
06 22 62 59 27
Peter Beereboom
Wijmersweg 69
9919 BK Loppersum
0596 573012
Noorderlicht Reclame
Edama 4c
9981 HD Uithuizen
0595 42 3003
https://www.noorderlicht-reclame.nl/
Advies en Inspectie Noord
Oldenhuisstraat 4
9792 PM Ten Post
06 1435 1531
http://www.advieseninspectienoord.nl
De Dekenwasserij
Tjalling Harkeswei 89
9241 HM Wijnjewoude
06 31237396
I-compare
Zeewinde 3-11
9738 AM Groningen
https://www.dakdekkers-kosten.nl/dakdekker/groningen/
Roukes Stucadoorsbedrijf
Langeleegte 76
9642 GS Veendam
0598-618932
https://www.roukesstucadoorsbedrijf.nl/nl/
Het Vaderhuis
De Vosholen 119
9611 DN Sappemeer
06 10747642
Veegservice Friesland
Nijlan 18
8401 XB Gorredijk
06-11220276
https://www.facebook.com/veegservicefriesland/?locale=nl_NL