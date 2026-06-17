Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.

Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.

Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

En daarom steunen wij en de onderstaande ondernemers dit initiatief! Scan de QR code tussen de foto`s.

Klik hier om te doneren!

DMG Uitvaartzorg

Langeleegte 5D

9641 GN Veendam

06 144 84332

https://www.dmg-uitvaartzorg.nl/

DeskStore

Meint Veningastraat 86

9601 KH Hoogezand

0598-392913

https://www.deskstore.nl/

CW Beveiliging

Holte 43

9591 VR Onstwedde

06 22 62 59 27

https://www.cwbeveiliging.nl/

Peter Beereboom

Wijmersweg 69

9919 BK Loppersum

0596 573012

https://peterbeereboom.nl/

Noorderlicht Reclame

Edama 4c

9981 HD Uithuizen

0595 42 3003

https://www.noorderlicht-reclame.nl/

Advies en Inspectie Noord

Oldenhuisstraat 4

9792 PM Ten Post

06 1435 1531

http://www.advieseninspectienoord.nl

De Dekenwasserij

Tjalling Harkeswei 89

9241 HM Wijnjewoude

06 31237396

https://dedekenwasserij.nl/

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Zeewinde 3-11

9738 AM Groningen

https://www.dakdekkers-kosten.nl/dakdekker/groningen/

Roukes Stucadoorsbedrijf

Langeleegte 76

9642 GS Veendam

0598-618932

https://www.roukesstucadoorsbedrijf.nl/nl/

Het Vaderhuis

De Vosholen 119

9611 DN Sappemeer

06 10747642

https://www.hetvaderhuis.nl/

Veegservice Friesland

Nijlan 18

8401 XB Gorredijk

06-11220276

https://www.facebook.com/veegservicefriesland/?locale=nl_NL

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