Twee verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid brandstichting Bedum

Bedum – De politie heeft in het onderzoek naar een brand in een sporthal aan De Vlijt in Bedum twee aanhoudingen verricht. Het gaat om een 18-jarige man en een minderjarige jongen, beiden uit Bedum. We houden rekening met brandstichting. dat meldt de politie.

Hulpdiensten werden op oudejaarsavond rond 23:00 uur gealarmeerd voor een brand in de sporthal. De brandweer moest met groot materiaal ter plaatse komen. Uiteindelijk was er ook sprake van een grote brand.

De politie is na de brand begonnen met een onderzoek naar de toedracht van de brand. We hebben een buurtonderzoek verricht, er is gesproken met mogelijke getuigen en we hebben ook gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn. We hebben ook gezien dat er beelden rondgaan op (sociale) media. Deze beelden maken onderdeel uit van ons onderzoek.

Op basis van het onderzoek zijn op 1 januari de twee aanhoudingen verricht. De aangehouden verdachten zitten vast en ze worden verhoord. Het onderzoek naar de brandstichting gaat verder. We sluiten niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

