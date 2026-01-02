Tijdelijke busverbinding tussen Noordhorn en Zuidhorn

Noordhorn – Vanwege problemen met staalkabels is de tafelbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn sinds 23 december 2025 gestremd voor alle wegverkeer. Daarom heeft Rijkswaterstaat voor het auto- en vrachtverkeer een omleidingsroute gemaakt over de provinciale weg N355, deze wordt aangegeven met gele borden.

Voor voetgangers en fietsers is er tijdelijk een alternatieve verbinding geregeld. Vanaf zaterdag 3 januari tot en met vrijdag 9 januari 2026 worden bussen en busjes ingezet om fietsers en voetgangers te helpen.

Hoe ziet de tijdelijke oplossing eruit?

Kleine busjes (8 personen)

Wanneer: dagelijks van 6.30 tot 18.30 uur (weekend vanaf 7.00 uur)

Route: start bij het tankstation aan de Industrieweg 5 in Noordhorn, via winkelhart Zuidhorn naar het treinstation Zuidhorn.

Grote bussen (50 personen)

Wanneer: maandag 5 januari tot en met vrijdag 9 januari, van 6.30 tot 18.30 uur

Route: vanaf de bestaande bushalte Langestraat in Noordhorn rechtstreeks naar treinstation Zuidhorn.

Structurele oplossing

We werken aan een structurele oplossing: het geschikt maken van de tafelbrug voor fietsers en voetgangers door twee hellingbanen aan te leggen. Volgende week verwachten we meer duidelijkheid over de planning en uitvoering.

Onze inzet is erop gericht om deze hellingbanen zo snel mogelijk aan te leggen. Zodra deze verbinding beschikbaar is, stopt de inzet van bussen.

Situatie tafelbruggen Van Starkenborghkanaal

Drie bruggen over het Van Starkenborghkanaal laten nu hetzelfde patroon zien: er komen breuken in de kabels voor. Het gaat om de drie tafelbruggen: Aduard, Dorkwerd en Zuidhorn. Bij Aduard is afgelopen week een intensieve inspectie geweest. Deze brug is veilig bedienbaar.

Voor alle drie de bruggen hebben we wel nieuwe kabels besteld. Deze worden zo snel mogelijk vervangen, waarbij de brug Zuidhorn voorrang krijgt, daarna volgt Dorkwerd en daarna Aduard.

Foto's