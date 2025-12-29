Maaltijdbezorger rijdt vier keer door rood bij spoorwegovergang Peizerweg

Groningen – Een maaltijdbezorger is voor de vierde keer door rood licht gereden bij de spoorwegovergang aan de Peizerweg. Dat deelt incidentenbestrijder Rutger van ProRail op zijn Instagram-profiel, samen met een foto van de bezorger op de scooter.

Bij de spoorwegovergang bij de Peizerweg wordt vaker door rood licht gereden. Daarom heeft ProRail er flitscamera’s opgehangen, aldus Sikkom. Deze camera’s flitsen er behoorlijk op los: er worden jaarlijks op deze locatie honderden verkeersovertredingen geregistreerd.

