Spookrijder op A7 na gevaarlijke rit tot stoppen gedwongen

Groningen – Zaterdagochtend 20 december rond 07.30 uur ontving de meldkamer meerdere alarmerende meldingen over een bestelbus die in mistige omstandigheden tegen de rijrichting in reed op de A7 tussen Winschoten en Groningen. De situatie was levensgevaarlijk.

Een vrachtwagenchauffeur reed langere tijd naast het voertuig en waarschuwde met zwaailichten en lichtsignalen het tegemoetkomende verkeer. Ondertussen wisten drie automobilisten een frontale botsing op het nippertje te voorkomen. Een vierde bestuurder ontsnapte ternauwernood en raakte bij een uitwijkmanoeuvre de spiegel van het busje. Video ervan hier.

Ongeveer twintig minuten na de eerste melding wist de politie de spookrijder met behulp van een videoauto tot stoppen te dwingen. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren en er is proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van artikel 5a van de Wegenverkeerswet 1995.

Uit onderzoek blijkt dat mogelijk sprake was van desoriëntatie en een medische oorzaak. Er zijn geen aanwijzingen voor alcohol- of drugsgebruik. De politie benadrukt dat het belangrijk is om bij signalen van verwarring of veranderd rijgedrag tijdig contact op te nemen met een huisarts.

