De jaarlijkse lichtjestochten, op 27, 29 en 30 december 2025

Regio – Na bijna een heel jaar wachten is het dan eindelijk weer zover.

Voor het vijfde jaar op rij alweer, met elk jaar zoveel mogelijk verschillende dorpen/steden. Ben je benieuwd naar de routes van dit jaar? Kijk dan op hun Facebookpagina/Instagram of website! Alle routes beginnen om 17:00 uur, op onze Facebookpagina laten ze u live weten waar ze rijden! Met update route.

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiaste mensen, bestaande uit boeren, loonwerkers en sympathisanten. Kom jij ook kijken?

Routes op een rij:

Route Eemsdelta 27 december

Farmsum: Hogelandsterweg.

Delfzijl: Hogelandsterweg, N997, Weg naar Den Dam, Trekweg.

Appingedam: Delfzijlsterweg, Solwerderweg, Noordersingel, Stationsweg, Koningstraat, Westersingel, Tjamsweersterweg.

Oosterwijtwerd: Damsterweg, Schoolweg.

Leermens: Dieftilweg, Wierdeweg.

Zeerijp: Tolweg, Kinkhornsterweg.

Eenum: Schansweg, Oosterwijtwerderweg, Bosweg, Eenumerweg.

Zeerijp: Eenumerweg, Borgweg, Lopsterweg, Zeerijperweg.

Loppersum: Westeremderweg.

Westeremden: Zeerijperweg, Molenweg, Bredeweg.

Stedum: Weersterweg, Stationsweg, Kampweg, Bedumerweg, D. Triezenbergstraat, Lellensterweg.

Lellens: Borgweg.

Ten Post: Stadsweg, Eestumerweg.

Ten Boer: Rijksweg, N360, Verlaatweg.

Sint Annen: Stadsweg, Boersterweg.

Bedum: Bedumerweg, Sint Annerweg, Waddadrift, Boterdiep Oostzijde, Stationsweg, Wilhelminalaan, Boterdiep Westzijde.

Route Het Hogeland 29 december

Roodeschool: Hooilandsweg.

Hefswal: Schapweg, Hefswalsterweg, Langelandsterweg.

Uithuizermeeden: Hoofdstraat N363, Torenstraat, Paaptilsterweg.

Oldenzijl: Oldenzijlsterweg.

Zandeweer: Noorderweg, N999.

Molenhorn: Veilingweg.

Doodstil: Trekweg.

Uithuizen: Havenweg, J. Cohenlaan, J.F. Kennedystraat.

’t Lage van de Weg: Bovenhuizen, Streeksterweg.

Usquert: Streeksterweg, Hoofdstraat, Stationsstraat, Boermanjeweg.

Usquert: Streeksterweg, Hoofdstraat, Stationsstraat, Boermanjeweg, Wadwerderweg.

Warffum: Oostervalge, Oostervalge N363, Oosterstraat, Stationsweg, Havenstraat, A.G. Bellstraat, Westervalge, Juffer Marthastraat N363, Mispelnust, Westervalge.

Den Andel: Oude Dijk, De Streekweg, Andelsterweg.

Rasquert: Meijmaweg.

Baflo: Willem de Zwijgerstraat, Gebroeders Gootjesstraat, Winsumerweg, Winsumerweg Parallel, Winsumerweg N363 (net voor).

Winsum: Provincialeweg N361, Wierdaweg, Onderdendamsterweg, Braaksterlaan, De Ploeg, Meeden, Winsumerstraatweg N361, Garnwerderweg.

Garnwerd: Klein Garnwerd, Hunzeweg, Torensmaweg.

Feerwerd: Torensmaweg, Mentaweg.

Ezinge: Nieuwestreek, Van Swinderenweg.

Saaksum: Batnwerderweg N983.

Oldehove: Boven Tilsterweg N982, Englumstraat, Englumermweg.

Route Kop van Drenthe 30 december

Schildwolde: Hoofdweg.

Slochteren: Hoofdweg.

Froombosch: Hoofdweg.

Kolham: Hoofdweg, Rengerslaan.

Foxham: Rengerslaan, Industrieweg.

Hoogezand: Industrieweg, Gorechtlaan, Erasmusweg, Van der Duyn van Maasdamweg, Abraham Kuypersingel.

Kropswolde: Woldweg, Semsweg.

De Groeve: Hunzeweg.

Zuidlaren: Hunzeweg, Osbroeken, Nieuw Dijk, Ekkelcamp, Infanterielaan, Annerweg, Brink Z.Z., Zuiderstraat, Stationsweg, Groningerstraat.

Midlaren: Groningerstraat, Noordlaarderweg.

Noordlaren: Lageweg.

Onnen: Zuidveld, Langelandweg, Mottenbrink, Giezelgeer.

Glimmen: Viaductweg, Rijksstraatweg.

De Punt: Groningerstraatweg.

Eelde: Burg. J.G. Legroweg, Esweg, Hoofdweg.

Paterswolde: Hoofdweg, Groningerweg.

Eelderwolde: Groningerweg, Borchsingel.

Peize: Ruskenveen.

Hoogkerk: Zuiderweg, Hoendiep, Aduarderdiepsterweg.

Den Horn: Weersterweg, Langeweersterweg.