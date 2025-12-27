Fietser naar ziekenhuis na aanrijding bij Albert Heijn aan Rijksweg in Groningen

Groningen – Zaterdagmiddag heeft op de kruising van de Rijksweg met de Leeuwenburgstraat in Groningen een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser, ter hoogte van de Albert Heijn.

De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, waarna een botsing ontstond. De fietser is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel en voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van het letsel is niets bekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.