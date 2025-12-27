Man(67) uit Groningen komt om bij ongeval nabij Emmen (Video)

Emmen – Tweede Kerstdag rond 16:30 uur heeft er een ernstig verkeersongeval tussen twee personenauto’s plaatsgevonden aan de N34 te Emmen. Drie personen raakten hierbij gewond, van wie één persoon ernstig gewond. Dit gaat om beide bestuurders en een inzittende.

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar meer informatie over het verkeersongeval. Uit onderzoek blijkt dat meerdere automobilisten mogelijk getuige zijn geweest.Video.

Bij het ongeval is een 67-jarige man uit Groningen om het leven gekomen. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt nog.

Was je getuige of heb je het ongeval vastgelegd via een dashcam? En heb je nog niet met de politie gesproken? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Beelden kun je uploaden.

