Opnieuw een ernstig frontaal ongeval bij Alteveer, nu twee gewonden

Ateveer(Gr.) – Op de N366 bij het Groningse Alteveer heeft zaterdagochtend rond 06:40 uur een ernstig frontale ongeluk plaatsgevonden tussen twee auto’s. Op de plek van het ongeluk is het erg glad en is er sprake van dichte mist.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumateam kwamen ter plaatse. Zover bekend zaten in beide auto’s één persoon. Een van de inzittenden kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Beide slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op de plek van het ongeluk is het wegdek spiegelglad. De weg is voorlopig volledig afgesloten voor het verkeer vanwege hulpverlening en politie onderzoek.

Afgelopen 24 december 2025 gebeurde ook al een ernstig ongeluk op de N366 bij Alteveer. Toen was er ook sprake van gladheid. Daarbij overleed een 25-jarige automobilist.

Foto's