Gladheid: Zwaargewonde persoon na auto tegen boom bij Kropswolde

Kropswolde – Op de Woldweg bij Kropswolde heeft zaterdagochtend een ernstig ongeluk plaatsgevonden door gladheid. Een auto is tegen een boom gebotst en de bestuurder raakte bekneld.

Op de plaats van het ongeluk is het behoorlijk glad. Door de gladheid is een auto tegen een boom gebotst. De hulpverlening waaronder brandweer ambulance en het mobiel medisch team zijn ter plaatse.

Het slachtoffer is na een langdurige beknelling bevrijdt. Per ambulance is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De weg was tijdelijk dicht.

