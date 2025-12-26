Donatie zorgt voor terugkeer AED na diefstal

Groningen – Na de diefstal van de defibrillator uit het buurtcentrum in Kostverloren is er goed nieuws. Het wijkcentrum heeft sinds deze week opnieuw een AED, geschonken door Stichting Reanimatie Noord Groningen en beter beveiligd dan voorheen.

Vorige maand verdween de defibrillator uit het buurtcentrum aan de Jacob van Ruysdaelstraat, tot boosheid en onbegrip van de wijkvereniging. Het apparaat was pas kort in gebruik. Na een oproep om het apparaat terug te brengen deed het wijkcentrum aangifte.

Het wijkcentrum heeft nu een nieuwe AED, geschonken door Stichting Reanimatie Noord Groningen. Het apparaat hangt inmiddels weer in het wijkcentrum. Dit keer is gekozen voor een afgesloten kastje. “We zijn blij verrast”, schrijft de wijkvereniging op Instagram. “Heel blij dat we dit levensreddende apparaat weer beschikbaar hebben!”

Foto's