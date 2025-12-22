Opnieuw een druk weekend voor politie Westerkwartier

Noordhorn – Op vrijdag 19 december kreeg de politie een melding van een voertuig dat op zijn kop zou liggen in een sloot aan de Noorderweg te Noordhorn.

Ter plaatse hebben ze de bestuurder, een 19-jarige inwoner van gemeente Westerkwartier, aan een blaastest onderworpen. De uitslag was G/F meldt de politie via Instagram.

Gezien de sporen hebben ze besloten om het rijbewijs van de bestuurder in te nemen. De bestuurder is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. Daar is ook bloed afgenomen.

Wanneer de uitslag binnen is zal de bestuurder ontboden worden om een verklaring af te leggen.

Op vrijdag 19 december is er een aangifte opgenomen van bankhelpdeskfraude. Het slachtoffer, een 78-jarige inwoonster uit Zuidhorn, werd gebeld door de “bank” dat er oplichters bezig waren met geld overmaken van de rekening van het slachtoffer. Het slachtoffer moest AnyDesk downloaden en zou de “bankmedewerker” haar helpen. De “bankmedewerker” heeft echter toen zelf geld overgeboekt naar een andere bankrekening.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en wij hebben de zaak in onderzoek.

Op vrijdag 19 december kregen ze de melding van een winkeldiefstal bij een winkel in Marum. Ter plaatse was een 18-jarige inwoonster uit Marum aangehouden voor winkeldiefstal. De goederen zijn weer teruggegaan naar de winkel en wij hebben de zaak in onderzoek.

WANDELAARS LANGS DE A7 NUIS Op zaterdag 21 december kregen ze een melding van wandelaars langs de A7. Ter plaatse bleek dat er een voertuig was met pech en dat de ANWB al was ingeschakeld. Rijkswaterstaat heeft de beveiliging van ons overgenomen. AANRIJDING LETSEL ZUIDHORN Op zondag 21 december kregen ze een melding van een aanrijding letsel op de Hoendiep Oostzijde In Zuidhorn. Ter plaatse verleende een bestuurder van een voertuig geen voorrang aan een van rechts komend voertuig. De bestuurder van het van rechts komende voertuig is naar het ziekenhuis vervoerd door de ambulance. OVERLAST JEUGD LEEK Kreeg de politie meerdere meldingen van jeugd in Leek welke erg vervelend was in de wijk Oostindie. De overlast bestaat dan uit deurtje bellen, tegen deuren aan schoppen, tegen ramen slaan, vuurwerk afsteken, door tuinen rennen en mensen uitschelden. Ze zullen vaker gaan toezien op de overlast plekken en hopen dat men hier thuis over gaat hebben met elkaar zodat de overlast stopt. FIETSER TE WATER MARUM Op maandag 22 december, omstreeks 01.00 uur kregen wij de melding dat een bewoner van de Postdijk geschreeuw hoorde vanaf het fietspad. Ter plaatse troffen wij een man met fiets en al in de sloot. Kon door mogelijk heupletsel niet zelfstandig uit de sloot komen. Fietser is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

Op vrijdag hebben ze alcoholcontrole gehouden in aan de Noorderweg te Marum. Daar blies een bestuurder, een 55-jarige inwoners uit Marum, een A/G indicatie. Op het bureau blies hij 385 UGL. Er is een rijverbod van drie uren opgelegd en er wordt proces verbaal opgemaakt.

Op zaterdag 20 december kregen ze een melding van een eenzijdig ongeval aan de Teenstraweg te Lauwerzijl.

Een vrachtwagen was gekanteld en zo in de sloot terecht gekomen. De bestuurder, een 53-jarige inwoner uit Winsum, is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Gezien de sporen is besloten om het rijbewijs van de bestuurder in te vorderen. De bestuurder zal hier later over worden verhoord.

