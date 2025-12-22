Groningen, Politie

Gewonde fietser aangetroffen op Schuitendiep, tips welkom

22 december 2025, 14:31
Deel dit artikel
Bron RTV Noord, tekst

Groningen – De politie heeft vrijdagavond 19 december een gewonde fietser aangetroffen aan het Schuitendiep in de stad, na een melding van omstanders. Voorbijgangers zagen de fietser rond 22.00 uur op straat liggen en schakelden de hulpdiensten in. Het is nog onduidelijk hoe het letsel is ontstaan.

Volgens een politiewoordvoerder was de persoon op dat moment niet aanspreekbaar genoeg om een verklaring af te leggen meldt RTV Noord.

De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vooralsnog is er geen aangifte gedaan. De politie vraagt getuigen die die avond iets verdachts hebben gezien om contact op te nemen.<

Foto's

politie

Deel dit artikel