Evaluatie conclusie: ‘Familiedrama Beerta was niet te voorkomen’

Beerta – De politie Noord-Nederland concludeert na een interne evaluatie dat zij in de gegeven omstandigheden zorgvuldig en professioneel heeft gehandeld en dat het drama achteraf gezien niet voorkomen had kunnen worden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de eigen rol bij het familiedrama in Beerta meldt RTV Noord dinsdag.

Ook de gemeenten Oldambt en Eemsdelta, evenals zorginstelling Veilig Thuis, komen in hun afzonderlijke evaluaties tot dezelfde conclusie.

Door: Goos de Boer van RTV Noord, meer info hier.

Op zaterdagmiddag 17 mei 2025 reed een vader uit Beerta met zijn grijze Toyota Avensis het water in bij de Rensel in Winschoten. In de auto zaten ook zijn kinderen Jeffrey en Emma, tien en acht jaar oud.

Na een intensieve zoekactie van drie dagen, waarbij honderden vrijwilligers, sonarboten en drones werden ingezet, werd het voertuig aangetroffen op de bodem van het kanaal. In de auto bevonden zich de lichamen van de vader en zijn twee kinderen. In de maanden daarna heeft de politie het eigen optreden tijdens de hectische dagen in mei grondig geëvalueerd. Zie ook archief

Zie ook archief 2025

Foto's