Kop-staartbotsing op Rijksstraatweg in Haren

Haren – Op de Rijksstraatweg in Haren heeft zaterdag ter hoogte van tankstation Total Energies een kop-staartaanrijding plaatsgevonden.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te beoordelen en waar nodig hulp te verlenen. Eén van de betrokken voertuigen liep zichtbare schade op door de botsing.

Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Volgens eerste indruk leek de schade en impact van het ongeval mee te vallen.

Hoe de aanrijding heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk.

