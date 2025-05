Terugkijken; Duizend mensen lopen mee in herdenkingstocht Beerta & vrijdag was de besloten crematie (Video)

Beerta – Woensdagavond stond het dorp Beerta in het teken van een ontroerende en massale herdenkingstocht voor de 10-jarige Jeffrey en de 8-jarige Emma.

De twee kinderen kwamen zaterdag 17 mei samen met hun vader tragisch om het leven, toen hun auto te water raakte aan de Renselweg in Winschoten. Dinsdag 20 mei werden ze gevonden in het kanaal.

Om 18:30 uur begon de stille tocht, georganiseerd door de familie van de slachtoffers. Honderden mensen verzamelden zich om hun medeleven te tonen en gezamenlijk stil te staan bij het grote verlies. De sfeer was ingetogen en respectvol, met veel emoties onder de aanwezigen. Klokken luiden en vlaggen hingen halfstok. Er liepen naar schatting ongeveer duizend mensen mee.

De rouwstoet werd geleid door een rouwauto, gevolgd door een bus waarin de naaste familie meereed. De route startte bij de kruising van de Veenweg en de Beatrixstraat, en liep via de Beatrixstraat richting de Schoolstraat. Langs deze weg kregen familie, vrienden, buren en betrokkenen de gelegenheid om afscheid te nemen van Jeffrey en Emma. Extra foto`s op Facebook 112Groningen.

De gemeente Oldambt had inwoners opgeroepen om langs de route plaats te nemen en zo hun steun te betuigen. Velen gaven hier gehoor aan en stonden in stilte langs de weg. Na het passeren van de stoet konden mensen zich aansluiten bij de tocht, die een indrukwekkend eerbetoon vormde aan de jonge slachtoffers. Ook vrijwilligers en veteranen van het Veteranen Search Team en anderen, die betrokken waren bij de zoektocht, werden uitdrukkelijk verwelkomd om deel te nemen aan de herdenking. De gemeente benadrukte het belang van verbondenheid en steun in deze verdrietige periode.

De herdenkingstocht in Beerta maakte diepe indruk en bracht het dorp zichtbaar dichter bij elkaar. Een krachtig en waardig moment van rouw, liefde en samenzijn ter nagedachtenis aan twee jonge levens die veel te vroeg zijn beëindigd. Video hier.

Update vrijdag: De crematie vond vrijdag plaats bij het Crematorium in Appingedam, dit was in besloten kring.

