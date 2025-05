Lichamen in gevonden auto zijn inderdaad van Jeffrey(10) en Emma(8) en de Klaas B. (67), video

Winschoten – De lichamen die dinsdagavond in de auto zijn gevonden zijn van Jeffrey(10), Emma(8) en de vader Klaas B. (67). Dit maakte de politie zojuist bekend. De afgelopen dagen was er een klopjacht gaande om de man die zijn kinderen ontvoerde te vinden.

Voor dit zwartste scenario was iedereen al bang. Een grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers en organisaties die de afgelopen dagen hebben mee gezocht. Video.

Rond de Renselkade in Winschoten was een noodbevel vanaf woensdagochtend 00:45 uur. Deze is nu ingetrokken. De gemeente Oldambt en de politie willen dat mensen die er niks te zoeken hebben daar weg blijven. Het kenteken kwam overeen met dat van de grijze Toyota Avensis. Een triest einde na dagenlang zoeken.

„Aangeslagen, boos en intens verdrietig. Geen enkel woord komt in de buurt bij wat wij nu voelen. We kunnen het niet beseffen en willen het ook eigenlijk niet beseffen”, met deze woorden reageren de nabestaanden van Jeffrey en Emma via de socials, de kinderen die na een zoektocht van meerdere dagen vandaag zijn gevonden. „Zoals iedereen kan begrijpen zijn het vreselijke dagen geweest en daarom vraagt de familie rust om dit te kunnen verwerken. Er worden bloemen en knuffels gelegd.

De dagenlange intensieve zoektocht naar de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8) is ten einde. De politie heeft vastgesteld dat zij in de auto zaten die dinsdagavond in het water bij de Renselerweg in Winschoten is gevonden. Ook hun vader, die verdacht werd van hun ontvoering, zat in het voertuig. Lees ook politie bericht.

