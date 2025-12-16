Belastingdienst int voor totaal €148.376 euro bij controles

Midwolde – Vorige week heeft politie Westerkwartier, samen met Politie Team Verkeer, Rijkswaterstaat en de belastingdienst een controle gehouden op de A7 bij Midwolde. Hierbij zijn de onderstaande overtredingen geconstateerd.

De belastingdienst heeft voor totaal €148.376 euro geïnd, op 11 voertuigen beslag gelegd die door mochten rijden, 1 voertuig beslag gelegd met afvoer en 2 keer een naheffing bij het niet tonen van het kentekenbewijs voor de handelaarsplaten (2 keer €740 euro)

De politie heeft totaal 54 keer geverbaliseerd voor het volgende:

1x snorfietser rijden het onverplichte fietspad gebruiken

6x meer verlichting dan toegestaan

1x geen dimlicht voeren

4x binnenverlichting naar buiten schijnen

1x gebruik maken van een busbaan

2x afvallende lading

3x niet goed gezekerde lading

2x onvoldoende zicht voor- of zijruit

1x meeneemheftruck stak teveel uit

5x negeren inhaalverbod vrachtauto

4x mobiel elektronisch apparaat vasthouden

4x rijden zonder rijbewijs van het juiste categorie

1x losbreekreminrichting niet juist bevestigd

5x rijbewijs niet ter inzage aanbieden

2x niet correcte kentekenplaat voeren

1x rijden met verlopen rijbewijs

1x geen lengtemarkeringsbord

1x 35 km/u snelheidsoverschrijding

1x 30 km/u snelheidsoverschrijding

1x onvoldoende profiel banden

2x lichtdoorlaatbaarheid zijruiten lager dan toegestaan

1x overbeladen + maatregel TMM 23%

1x scherpe delen

1x gordel onjuist dragen

1x proces-verbaal rijden onder invloed drugs.

Rij veilig, houd je aan de regels en zorg dat je voertuig op orde is.

