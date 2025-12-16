Belastingdienst int voor totaal €148.376 euro bij controles

Midwolde – Vorige week heeft politie Westerkwartier, samen met Politie Team Verkeer, Rijkswaterstaat en de belastingdienst een controle gehouden op de A7 bij Midwolde. Hierbij zijn de onderstaande overtredingen geconstateerd.
De belastingdienst heeft voor totaal €148.376 euro geïnd, op 11 voertuigen beslag gelegd die door mochten rijden, 1 voertuig beslag gelegd met afvoer en 2 keer een naheffing bij het niet tonen van het kentekenbewijs voor de handelaarsplaten (2 keer €740 euro)
De politie heeft totaal 54 keer geverbaliseerd voor het volgende:
1x snorfietser rijden het onverplichte fietspad gebruiken
6x meer verlichting dan toegestaan
1x geen dimlicht voeren
4x binnenverlichting naar buiten schijnen
1x gebruik maken van een busbaan
2x afvallende lading
3x niet goed gezekerde lading
2x onvoldoende zicht voor- of zijruit
1x meeneemheftruck stak teveel uit
5x negeren inhaalverbod vrachtauto
4x mobiel elektronisch apparaat vasthouden
4x rijden zonder rijbewijs van het juiste categorie
1x losbreekreminrichting niet juist bevestigd
5x rijbewijs niet ter inzage aanbieden
2x niet correcte kentekenplaat voeren
1x rijden met verlopen rijbewijs
1x geen lengtemarkeringsbord
1x 35 km/u snelheidsoverschrijding
1x 30 km/u snelheidsoverschrijding
1x onvoldoende profiel banden
2x lichtdoorlaatbaarheid zijruiten lager dan toegestaan
1x overbeladen + maatregel TMM 23%
1x scherpe delen
1x gordel onjuist dragen
1x proces-verbaal rijden onder invloed drugs.
Rij veilig, houd je aan de regels en zorg dat je voertuig op orde is.
