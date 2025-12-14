Kind gewond bij aanrijding op Hereweg in Meeden

Meeden – Bij een verkeersongeluk op de Hereweg in Meeden is een kind gewond geraakt. Het incident vond plaats toen het kind op een kinderfietsje reed en door nog onbekende oorzaak werd aangereden door een automobilist. Dat meldt rtvnoord.nl

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Het kind is in een ambulance onderzocht en behandeld door het ambulancepersoneel. Vervolgens is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere medische zorg. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Over de ernst van de verwondingen is op dit moment niets bekend.

Foto's