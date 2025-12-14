Lichtjesavond met versierde auto’s brengt warmte in Veendam

Veendam – Zondagavond stond Veendam opnieuw in het teken van lichtjesavond, dit keer in de vorm van een stoet versierde auto’s. Na het succes van zaterdagavond reed de organisatie ook zondagavond een route door het dorp, tot groot enthousiasme van bewoners langs de weg.

Langs de volledige route werden de auto’s onthaald door brandende lichtjes, potjes met kaarsen, zwaaiende handen en stralende gezichten. Op Facebook laat de organisatie weten enorm dankbaar te zijn voor alle steun: “Gisteravond werden we langs de hele route onthaald door lichtjes langs de weg, potjes met kaarsen, zwaaiende handen en stralende gezichten. Daar willen we iedereen die buiten op ons heeft gewacht enorm voor bedanken.”

De prachtig versierde auto’s met kerstverlichting maakten niet alleen indruk op het publiek, maar ook op de bestuurders zelf. De warme reacties en de saamhorigheid lieten duidelijk hun sporen na. “De reacties, het meeleven en de verbondenheid zorgen keer op keer voor een brok in de keel en een glimlach van oor tot oor,” aldus een van de deelnemers.

Met de lichtjesavond wist Veendam opnieuw te laten zien hoe saamhorigheid en een klein gebaar kunnen zorgen voor een groots en warm gevoel.

Foto's